Le Transpi : la fin d’une Fashion Week toujours plus créative

Ca y est ! La Fashion Week de Paris a pris fin ce mardi après avoir pris comme à l’accoutumée ses quartiers durant une semaine au sein de la capitale française. L’occasion d’assister à des défilés aux concepts toujours plus étonnants et créatifs. Louis Vuitton a par exemple décidé d’empaqueter tout le décor avec du plastique orange. Côté looks, on s’est également bien régalé, entre outfits à la Matrix, mage elfique, sac cookie ou encore bonnet moustiquaire. Et la coupe de cheveux tendance, c’est incontestablement le mulet qui fait son retour en force et décliné sous toutes ses formes. Mais que serait la Fashion Week sans ses stars ? De Usher à Raphaël Quenard, en passant par Eva Longoria, il y avait du beau monde. Et la magie de la Fashion Week, c’est que tout le monde se transforme plus ou moins en star.