Le Transpi : la gueule de bois des supporters français

La France s’est réveillée ce lundi matin avec une certaine gueule de bois après l’élimination du XV de France face à l’Afrique du Sud dimanche soir. Une défaite d’un tout petit point, après un match titanesque, particulièrement difficile à digérer. Surtout pour les supporters français particulièrement enthousiastes depuis plus d’un mois devant les matchs des Bleus. La fan zone au cœur de La Concorde était bouillante avant le coup d’envoi, une ambiance qui tranche franchement avec le silence une heure et demie plus tard, mais certains ont tout de même souhaité rendre un hommage appuyé au capitaine Antoine Dupont, à leur façon.