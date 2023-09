Le Transpi : l’ambiance bouillonnante du « KCX 3 »

Le week-end dernier avait lieu à La Défense Arena de Nanterre, le « KCX 3 ». Un évènement e-sport organisé par l’une des équipes les plus influentes et renommée de l’industrie, la Karmine Corp. C’est dans un stade surchauffé et avec plus de 30 000 supporters que les meilleures équipes du monde entier se sont affrontées toute la journée. Et on se serait vraiment cru au cœur d’un match de football, un soir de Ligue des Champions, avec des commentateurs également présents. Au cœur des ultras, maillots de leurs joueurs préférés sur le dos, on retrouvait notamment le célèbre youtubeur, Mister V. Le « reste du monde » l’emportera finalement, mais c’est assurément une étape de plus franchie par l’industrie e-sport en France.