Le Transpi : l’ambiance surchauffée de l’Oktoberfest

La Bavière et Munich accueillent depuis le 16 septembre les festivités du célèbre Oktoberfest. Une véritable fête de la bière à laquelle se sont mêlés les reporters de Quotidien. Des fêtards du monde entier se réunissent pendant plus de deux semaines au milieu de déguisements traditionnels, des bretzels et des saucisses. Parmi, eux, des Français particulièrement bouillants. Et même le maire de Munich, Dieter Reiter, s’est prêté au jeu dans une ambiance surchauffée. Les festivités prendront fin ce mardi 3 octobre.