Le Transpi : l’ambiance survoltée du championnat du monde de fléchettes

Etienne Carbonnier En savoir plus sur

Pour ce premier Transpi de l’année, les équipes de Quotidien se sont rendues au Royaume-Uni pour le championnat du monde de fléchettes, véritable sport national. La compétition qui se déroulait à Alexandra Palace, avait des allures de stade de foot anglais devant une ambiance particulièrement survoltée. Et un homme a particulièrement fait parler de lui, Luke Littler finaliste de la prestigieuse compétition à a peine 16 ans. Les spectateurs à fond derrière l’adolescent avaient sorti leurs plus beaux déguisements, au milieu de quelques stars. Certains avaient fait le déplacement en famille, tandis que d’autres ont carrément fait faux bond à leurs employeurs. Et après quelques heures dans l’enceinte, il est devenu compliqué de tout comprendre.