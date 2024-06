Le Transpi : le grand retour du Cheese-Rolling, la course la plus WTF de l’année

Aujourd’hui dans son Transpi, Etienne Carbonnier a retrouvé la course la plus WTF du monde : le Cheese Rolling, au Royaume-Uni. Une journée durant laquelle on peut admirer des Britanniques en train de courir (ou plus souvent rouler) dans une descente derrière une énorme meule de fromage. Une course désormais tellement célèbre que des stars internationales des réseaux sociaux viennent elles aussi risquer la fracture tibia-péroné à Gloucester.

