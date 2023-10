Le Transpi : le journaliste un peu trop chaud à la Coupe du monde de rugby

Etienne Carbonnier revient dans son Transpi du jour sur les dernières images de la Coupe du monde de rugby en France. Retour d’abord sur la victoire vendredi dernier du XV de France face à l’Italie, leur permettant de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mais l’exploit du week-end est évidemment à mettre au crédit du Portugal qui est venu à bout des Fidji ce dimanche, le premier succès des Portugais en Coupe du monde. Les joueurs du Pacifiques avaient pourtant annoncé la couleur avec leur haka personnel. Et comme souvent, on a adoré les journalistes qui n’hésitent pas à se mêler à la foule et à se laisser aller à quelques interviews de supporters irlandais chauds bouillants.