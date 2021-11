Le Transpi : le marathon du Beaujolais, 42km de plaisir et de vin rouge

Chaque année, on est trop contents d’assister au plus beau des marathons : celui du Beaujolais. Tous les ans, on se régale avec cette compétition qui marie dégustation de vin et vrai marathon de 42 kilomètres. Et forcément, tous les ans, ça finit dans des états pas possibles, mais toujours avec le sourire et dans la bonne humeur.