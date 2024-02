Le Transpi : les découvertes étonnantes du salon de la voyance

Les équipes de Quotidien se sont rendues il y a quelques jours au salon Parapsy, sorte du « All Star Game » de la voyance. L’occasion de voir des pierres en tout genre, des boules de cristal, et plus surprenant, une dame qui voit le futur en jouant du piano. On a été touché par un jeune homme quelque peu dépité dans les allées du salon. En sortant du salon, on s’est rapidement branché sur la chaîne Astro Center, histoire de rester dans le thème. On a vu José plutôt lucide sur sa situation, Georges qui cherche des réponses à sa situation amoureuse. Coup de cœur pour Mariam, qui dispose d’un niveau de précision particulièrement important pour savoir ce qu’il va se passer dans votre vie. Mais elle n’est pas là pour prendre des pincettes !

