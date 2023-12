Le Transpi : les folles 24 heures de la belote

Etienne Carbonnier et les équipes de Quotidien se sont rendus aux 24 heures de la belote du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Une compétition caritative dont les fonds sont reversés à une association qui vient en aide aux enfants malades. Cette année, plus de 200 équipes participaient à l’évènement, avec des noms pour le moins créatifs. Les équipes de Quotidien ont très vite croisé des vrais aficionados de l’émission, et eu un véritable coup de cœur pour l’équipe des Tocards, clairement venus pour l’emporter. Une compétition particulièrement relevée et intense, sur la longueur. Mais pas sûr que tout le monde se souvienne de cette nuit.