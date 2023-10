Le Transpi : les meilleurs looks étaient de sortie à la Fashion Week de Paris

La très attractive Fashion Week de Paris a pris fin ce lundi. Et durant une semaine, les équipes de Quotidien ont croisé du beau monde, de Kylie Jenner à Anna Wintour, en passant par le rappeur SCH, le phénomène Rosalia, ou encore l’actrice Jenna Ortega. L’évènement parisien était encore cette année un incontournable de la mode mondiale. Et comme à l’accoutumée, c’était un véritable festival de concours de looks les plus loufoques. Entre perruche multicolore, le petit chaperon rouge, ou la coupe hommage rendue au Brésilien Ronaldo, on n’a pas été déçu. Certaines tenues étaient un plus dotées d’un côté pratique. Mais là où le divertissement était le plus intéressant, c’était comme souvent à l’extérieur, où on a entendu les meilleures critiques.