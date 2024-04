Le Transpi – Marathon des vins de la côte chalonnaise : à vos verres, prêts, partez !

Aujourd'hui dans son Transpi, Etienne Carbonnier débriefe le Marathon des vins de la côte châlonnaise. L’idée c’est donc de courir 42 kilomètres, tout en goûtant les meilleurs vins de la région et ne mangeant que des plats hyper adaptés à la course. Ah oui, et il faut courir déguisé aussi, bah sinon c’est beaucoup trop facile hein.

