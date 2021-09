Le Transpi : qu’est-ce que le marathon des amoureux de la bière nous avait manqué

Ce jeudi dans son Transpi, Étienne Carbonnier est très, très heureux de retourner au Marathon des amoureux de la bière de Liège. Et comme l’édition 2020 avait été annulée pour cause de Covid, on a senti que ça avait beaucoup, beaucoup manqué aux participants.