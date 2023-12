Le Transpi : qui cuisinera le meilleur pâté en croute ?

Ce mercredi, Etienne Carbonnier nous emmène dans son Transpi à Lyon pour la finale du championnat du monde de Pâté en croute. Et cette année, 14 finalistes de haut niveau s’affrontaient pour le prestigieux titre. Certains avaient décidé de miser sur une toute nouvelle stratégie afin de tenter de tirer leur épingle du jeu et de plaire à un jury de vrais experts composé cette année de Jean-Pierre Foucault ou encore de Mercotte. Un rendez-vous devenu incontournable pour les équipes de Quotidien. Et ils ont trouvé la recette classique d’un bon paté-croûte, beaucoup d’amour et un bon paquet de gras. Et cocorico, pour la première fois depuis trois ans, le champion du monde est Français.