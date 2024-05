Le Transpi : Raymond, l'homme qui détestait le Festival de Cannes

Aujourd’hui dans son Transpi, Etienne Carbonnier nous parle du Festival de Cannes, qui a transformé la petite ville de Côte d’Azur en cité internationale où tout le monde parle anglais. L’occasion de croiser le rappeur Oli complètement perdu en lendemain de soirée, de constater que Thibaut est le Brad Pitt de cette 77e édition du Festival et de discuter avec Raymond, vraiment saoulé par les festivités et qui a décidé de tailler tout le monde.

