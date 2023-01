Le Transpi : vu la NBA Paris Game 2023, le pote le plus cool du monde

De nombreuses personnalités ont assisté à la rencontre de NBA entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons, le 19 janvier dernier à l'Accor Hotel Arena de Paris. Mais le spectacle était plutôt du côté des tribunes car de nombreuses personnalités ont été conviées à ce match. Pour l’occasion, les Etats-Unis ont débarqué à Paris avec Naomi Campbell, Pharrell Williams, le rappeur Tyga et Magic Johnson. Les amateurs et les moins fans de basket-ball français ont également assisté à cette rencontre, parmi eux : Tony Parker, Teddy Riner, Aurélien Tchouaméni, Fary, Thomas Ngijol, Mister V et Aya Nakamura.