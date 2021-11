Le Transpi : vu à la fête du hareng, un compétiteur hyper bien soutenu par sa femme

Ce week-end, à Dieppe, en Seine-Maritime, avaient lieu non pas un, mais deux événements majeurs : la fête du hareng, organisée par la très réelle confrérie du hareng et de la coquille Saint-Jacques, et la course de garçons de café avec tout ce que le service français compte de petits prodiges.