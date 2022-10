Le tuto feel-good de Philippe de Villiers

Le début de l’automne rime aussi avec le grand retour de Philippe de Villiers, venu présenter son nouveau livre, qui pourrait être résumé par : on est tous foutus et on va tous mourir ! Son ouvrage cartonne déjà dans les librairies. L’homme politique a fait le tour des matinales notamment sur deux médias appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, pour présenter son livre publié par la maison d’édition Plon, appartenant aussi à Bolloré. Adepte de la provocation, pour faire parler de lui, Philippe de Villiers n’a pas hésité à aborder le terme de “génocide” du peuple français.