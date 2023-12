Léa Elui, l'influenceuse française star à l'international

Elle est considérée comme la première influenceuse de France. Derrière de nombreuses stars du football, Lea Elui se classe en dixième position des français les plus suivis sur Instagram, avec 10,7 millions de followers, et 18 millions sur TikTok. La jeune femme est une véritable star à l'international, incarnant au yeux du monde la française typique. Ses millions de vues lui ont ouvert les portes de la mode, et des défilés