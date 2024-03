L’échange de maillots le plus loufoque de l’histoire en NBA

Pour conclure sa chronique mode hebdomadaire, Marc Beaugé revient sur une image assez étonnante aperçus en NBA à la fin du match entre le Orlando Magic et les Toronto Raptors. Deux anciens amis de lycée décident d’échanger leurs maillots et de poser avec devant les photographes. Une association de noms qui prête à sourire.

