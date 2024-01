L’édito de Jean-Michel Aphatie : à quoi ressemblera le futur gouvernement ?

Jean-Michel Aphatie En savoir plus sur

Jean-Michel Aphatie aborde ce mercredi dans son édito la question du remaniement. Et ce alors que les nombreuses rumeurs affirment que le prochain gouvernement devrait être composé d’une quinzaine de ministres aux compétences larges. Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti, et Sébastien Lecornu devraient eux sans toute vraisemblance garder leurs postes, alors que Catherine Colonna pourrait elle quitter le Quai d’Orsay, mais aucune personnalité solide n’apparaît derrière pour la remplacer. Le cas de Bruno Le Maire apparaît quelque peu délicat alors que ses relations avec Gabriel Attal ne semblent pas au beau fixe selon le chroniqueur et que le nouveau Premier ministre de 34 ans ne souhaiterait pas le garder à son poste en charge de l’Economie du pays. Julien Denormandie pourrait alors sauter sur l’occasion. Côté santé, Agnès Firmin-Le Bodo se trouve dans une posture elle aussi délicate depuis qu’elle a accepté des cadeaux de la part de laboratoires pharmaceutiques, mais c’est elle qui a écrit la très commentée loi sur l’euthanasie. Enfin, la course au remplacement de Gabriel Attal à l’Education semble assez ouverte, bien qu’Aurore Bergé soit bien placée.