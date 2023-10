L’édito de Jean-Michel Aphatie : dans la tourmente, Gérard Depardieu met sa carrière entre parenthèses

Coup de tonnerre au sein de l’industrie du cinéma français. Gérard Depardieu, considéré par beaucoup come une véritable légende vivante du milieu, a décidé de mettre sa carrière en pause, selon la déclaration de son agent Bertrand de Labbey auprès de l’AFP ce lundi. L’acteur est dans la tourmente depuis plusieurs mois et voit ses représentations «Depardieu chante Barbara » être constamment perturbées par des associations féministes partout en France. Différentes femmes accusent l’homme de cinéma d’avoir abusé d’elles, et notamment Charlotte Arnould, qui a déposé plainte. Dans les colonnes du Figaro, Gérard Depardieu, à travers une lettre, nie toute violence et a appelé à plus de sérénité autour de ses représentations. Mais le mal semble avoir été fait, Michel Hazanavicius l’aurait écarté d’un nouveau projet et les plateformes sont de plus en plus réticentes à accueillir des contenus où figurent l’acteur, et cela met en lumière un grand principe : le désir des hommes ne peut pas être supérieur au consentement des femmes.