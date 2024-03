L’édito de Jean Michel Aphatie : des trous dans la caisse

Ce jeudi 21 mars, Jean-Michel Aphatie axe son édito sur la faillite budgétaire. Et ce alors qu’une réunion d’urgence s’est tenue ce mercredi à l’Elysée en ce sens. Un rendez-vous repris par de nombreux quotidiens nationaux ce jeudi, qui n’ont pas manqué d’appuyer sur l’urgence de la situation. En effet, les chiffres budgétaires de 2023, qui seront publiés par l’INSEE la semaine prochaine, sont particulièrement mauvais. Alors que la prévision de déficit était de 4,9%, elle devrait être finalement au moins de 5,5%, et il manquerait 7 milliards d’euros de recette. La sécurité sociale a connu l’un des déficits les plus importants de l’année avec un trou de 11 milliards. La trajectoire financière communiquée à la Commission européenne est donc largement compromise. Il faut donc très vite trouver des solutions en ce sens. Pour la gauche, la solution est simple, faire payer les riches.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie