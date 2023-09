L’édito de Jean-Michel Aphatie : dîner d’Etat à Versailles, une tendance française au passéisme ?

Après son arrivée sur le sol français mercredi, le roi Charles III poursuit son programme particulièrement chargé. Après un dîner d’Etat à Versailles hier soir auquel était notamment convié de nombreuses personnalités, le monarque était invité au Sénat ce jeudi matin. Pour l’occasion, députés et sénateurs étaient exceptionnellement réunis dans l’hémicycle. Et si le protocole britannique a privilégié le Sénat plutôt que l’Assemblée nationale, c’est certainement de par son historique plus aristocratique. Concernant le choix de Versailles en lieu et place de l’Elysée, cela souligne le côté passéiste de la France, une sorte de nostalgie perpétuelle.