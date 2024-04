L’édito de Jean Michel Aphatie : faut-il faire payer les chômeurs ?

Dans son édito de ce mardi, Jean-Michel Aphatie aborde la réforme de l’assurance chômage. Une réforme portée par Gabriel Attal mais qui ne semble pas ravir certaines personnalités de la majorité. Face au déficit budgétaire alarmant, le Premier ministre semble convaincu par cette solution pour récupérer un maximum d’argent, comme il l’a expliqué au Journal de 20 heures de TF1. Mais l’assurance chômage a déjà été réformée dernièrement en 2022, et les chômeurs sont déjà moins indemnisés. Les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats sont donc dos au mur et doivent trouver une solution d’ici à l’été sinon le gouvernement fera passer la réforme par un décret ou une loi. Ce mardi matin, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a partagé son hostilité au sujet de ce projet. Elle voit cette réforme qui fait payer les pauvres et les précaires comme injuste.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie