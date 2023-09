L’édito de Jean-Michel Aphatie : faut-il légaliser le cannabis ?

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie revient sur le fléau du cannabis en France. Une substance qui fait l’objet d’une consommation de masse, puisque 6,4 millions de personnes en consommeraient dans l’hexagone. Un marché illégal, régulé par la violence, s’est donc bâti depuis des décennies autour de cette drogue. Il atteindrait 1,5 milliard d’euros de recettes, et a entraîné la mort de 44 personnes à Marseille durant l’année. Cette consommation concerne tous les milieux sociaux, toutes les tranches d’âge, et n’est pas simplement cantonnée à certains quartiers. Alors, faut-il légaliser le cannabis, à l’image des cigarettes et de l’alcool ?