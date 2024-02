L’édito de Jean-Michel Aphatie : François Bayrou dit "non" au gouvernement

Jean-Michel Aphatie axe ce mercredi son édito sur François Bayrou qui a décidé de dire "non" au gouvernement et au ministère des Armées alors que de nombreuses rumeurs l'y envoyait. François Bayrou qui n'a pourtant pas été étranger dans l'accession d'Emmanuel Macron à la tête du pays en 2017.

