L’édito de Jean-Michel Aphatie : Israël va-t-il trop loin ?

Jean-Michel Apathie axe ce mercredi son édito sur la reprise de l’offensive de l’armée israélienne à Gaza. Une reprise des bombardements depuis vendredi dernier, après une trêve de sept jours. Mais désormais, les frappes de Tsahal se concentrent en masse sur la ville de Khan Younès, située dans le sud de la bande de Gaza. Pourtant, un mois auparavant, l’armée israélienne demandait aux populations locales de se déplacer vers le sud de l’enclave. Une partie où les infrastructures et les habitations sont désormais de plus en plus en ruine, alors que de nombreux civils perdent la vie. Une situation qui amène Jean-Michel Aphatie à se poser une question : quels sont les buts de guerre du gouvernement israélien ? Est-elle toujours seulement dirigée contre le Hamas ? Est-ce une politique de disparition des Palestiniens du territoire qui l’entoure ? Pendant ce temps-là, le Hamas détient toujours de nombreux otages israéliens, ce qui donne une certaine légitimité à l’armée israélienne dans ces frappes. Emmanuel Macron, qui émet certes quelques critiques, manque de clarté dans ses propos, tandis que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est elle particulièrement absente, l’Assemblée nationale ne traite pas ces questions, et les intellectuels paraissent muets.