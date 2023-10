L’édito de Jean-Michel Aphatie : Jean-Claude Laumond, le fidèle chauffeur de Jacques Chirac déchu par Bernadette

Ce mercredi, Jean-Michel Aphatie revient sur une scène du film « Bernadette » dans lequel notre invité du soir, Catherine Deneuve se met dans la peau de Bernadette Chirac. La Première dame avait fait en sorte de faire évincer le chauffeur de Jacques Chirac, Jean-Claude Laumond, notamment grossier avec elle. Durant plus de vingt ans, il sera complice privilégié de l’ancien président de la République, notamment autour de ses rencontres féminines et le suivra de près. Puis, Jean-Claude Laumond est exilé à Nouméa, et menace de révéler de lourds secrets sur l’Elysée. Dominique de Villepin, alors Secrétaire général de l’Elysée le rapatrie dans la capitale dans la foulée. Mais il n'obtiendra qu’un poste de chargé de mission sur l’état des toilettes dans les vingt cimetières parisiens. Il décide alors de tout révéler auprès de son éditeur au printemps 2001, dans un livre intitulé « 25 ans avec lui », et ce à un an toute juste des futures élections présidentielles. Il met alors en place un plan de promotion sur mesure, mais son impact sera quasiment inexistant.