L’édito de Jean-Michel Aphatie : la bande de Gaza, terre stratégique

Jean-Michel Aphatie axe son édito sur la bande de Gaza, une bande de terre de 41 kilomètres de long entre l'Egypte et Israël, au bord de la Méditerranée. Après 2005, les Israéliens vont laisser les Palestiniens gérer Gaza. Un an plus tard, le Hamas remporte les élections en 2006 et prend tous les leviers de contrôle de Gaza. Le périmètre devient alors contrôlée de toute part et on parle même d’une « prison à ciel ouvert ».