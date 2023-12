L’édito de Jean-Michel Aphatie : la chute vertigineuse de la France au classement PISA

Dans son édito du jour en ce mardi, Jean-Michel Aphatie revient sur la chute drastique de la France au classement PISA, et donc sur le niveau des élèves qui baisse chaque année. Un classement qui mesure le niveau des élèves de 15 ans dans les pays de l’OCDE. La France est désormais classée au 23ème rang, juste derrière les Allemands, loin du trio de tête composé notamment de Singapour et du Japon. Jean-Michel Apathatie précise que cette étude a été réalisée en avril-mai 2022, période correspondant à la fin du premier quinquennat d’Emmanuel Macron et de Jean-Michel Blanquer à la tête de l’Education nationale. L’OCDE précise que les résultats de 2022 sont parmi les plus bas jamais mesurés par l’enquête Pisa dans les trois matières en France. Et ce alors qu’Emmanuel Macron promettait davantage de moyens au tout début de son premier quinquennat. Cinq années durant lesquelles l’Etat a dépensé beaucoup d’argent pour l’enseignement de ses enfants, pour quels résultats ?