L’édito de Jean-Michel Aphatie : la citation malencontreuse de Gabriel Attal sur Emmanuel Macron effacée des colonnes du Parisien

Dans son édito de ce mercredi, Jean-Michel Aphatie met en lumière une interview de Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien. Un papier intitulé « Attal dans l’enfer de Matignon » qui retranscrit les difficultés du nouveau Premier ministre face notamment aux agriculteurs ou la SNCF. On y apprend également les rapports compliqués et méfiants qu’il entretiendrait d’ores et déjà avec Emmanuel Macron. Dans l’édition nationale, intitulée « Aujourd’hui en France », Gabriel Attal qualifie le bilan du chef de l’Etat depuis ses prises de fonction comme « décevant ». Un papier très rapidement repéré sur le site du Parisien ce mardi soir, puis lu à l’Elysée et à Matignon, et ainsi créer un véritable séisme interne. A tel point que, l’édition parisienne, éditée un peu plus tard dans la soirée, ne contient plus aucune trace de cette citation malencontreuse : « Il faut assumer d’avoir eu en sept ans un bilan décevant ». Miracle ou coup de téléphone des conseillers du Premier ministre ? Emmanuel Macron apparaît en tout cas encore comme le véritable patron.

