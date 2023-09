L’édito de Jean-Michel Aphatie : la colonisation, un crime et seulement un crime

Au micro de Sud Radio, le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau a évoqué la colonisation et, selon lui, ses bienfaits tels que la scolarisation des enfants africains ou encore l’accès à la santé pour tous. Puis, devant une déferlente sur les réseaux sociaux, l’homme politique s’est exprimé sur Twitter via cette phrase : « C’est l’esprit de repentance (…) qui nous empêche d’établir une relation franche et loyale avec les pays africains ». Jean-Michel Aphatie, dans son édito développe les raisons pour lesquelles, selon lui, la colonisation a tout simplement été un crime, à travers notamment certaines déclarations historiques.