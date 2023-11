L’édito de Jean-Michel Aphatie : la loi immigration, symbole d’une poussée xénophobe au sein de la société française ?

Jean-Michel Aphatie axe son édito du soir sur la loi immigration qui rythme les sessions au Sénat ces derniers jours. Les mesures principales de ce projet de loi visent à expulser plus facilement et plus rapidement ces étrangers en situation irrégulière. En début de semaine, le Sénat a voté à la majorité pour la suppression de l’Aide médicale d’Etat aux étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Une aide qui permettait de bénéficier d’un accès aux soins pour les personnes résidant depuis minimum trois mois dans l’hexagone. Les élus de gauche sont rapidement montés au créneau face à une importante partie de la droite pour laquelle cette aide représentait « un appel d’air » à l’immigration illégale. Jean-Michel Aphatie souligne la poussée xénophobe au sein de la société française. Cette suppression de l’AME s’est faite avec l’accord tacite de Gérald Darmanin, à l’initiative de ce projet de loi, lui qui ne s’est également pas opposé à un délai plus long afin de toucher les allocations familiales. Le Premier ministre a en revanche clamé son désaccord concernant un amendement proposé par une sénatrice LR, indiquant qu’il faudrait qu’un jeune demande sa nationalité française entre ses 16 et 18 ans.