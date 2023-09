L’édito de Jean-Michel Aphatie : la prise de position courageuse d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est exprimé lors d’une intervention aux Journaux de 20 heures de TF1 et France 2 ce dimanche soir. Une interview de dernière minute durant laquelle le président de la République s’est félicité de la messe du pape François à Marseille, ainsi que de la visite du roi Charles III en France. Il a aussi abordé l’un des sujets brûlants du moment, l’inflation, évoquant une aide aux automobilistes à l’horizon 2024, suite à la flambée du prix de l’essence. Une sorte de geste pour calmer les tensions. Puis l’autre sujet du moment, l’immigration. Et une phrase du chef d’Etat a particulièrement fait parler : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Une prise de position courageuse, notamment après l’allocution du pape.