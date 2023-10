L’édito de Jean-Michel Aphatie : la prohibition du cannabis, un échec absolu ?

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie revient sur l’un des combats du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le trafic de drogue, et particulièrement la consommation de cannabis qui cause de nombreux dégâts. Le chroniqueur englobe lui dans cette sphère l’alcool responsable de 50 000 décès par an, provoquant des cancers, et également à l’origine de nombreuses violences. Face au fléau du cannabis, prohibé depuis 50 ans mais toujours consommé en masse dans l’hexagone, l’éditorialiste se demande si son interdiction n’est pas un échec absolu.