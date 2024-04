L’édito de Jean Michel Aphatie : la proximité de Quentin Bataillon avec Cyril Hanouna ne passe pas

Dans son édito du mercredi 3 avril, Jean-Michel Aphatie revient sur la commission d’enquête parlementaire sur la TNT, et plus particulièrement sur son président, Quentin Bataillon. Une commission qui s’est constituée à l’Assemblée nationale au mois de novembre dernier et a auditionné tous les acteurs de la télévision numérique terrestre, notamment Yann Barthès la semaine dernière. Le rapport doit être remis à huis clos le 7 mai prochain et d’ici là tous les membres sont tenus à la réserve. Pourtant, Quentin Bataillon était présent ce mardi sur le plateau de Touche pas à mon poste face à Cyril Hanouna. Une indépendance qui n’a pas duré longtemps lorsque Cyril Hanouna a remis un cadeau à l’homme de 30 ans. D’autant plus que Quentin Bataillon n’a pas manqué d’égratigner d’autres personnalités de la télévision. Yaël Braun-Pivet et Presca Thévenot n’ont que très peu apprécié, à la différence du Rassemblement National. L’Assemblée nationale est forcément discréditée par cette affaire.

