L’édito de Jean-Michel Aphatie : la visite risquée d’Emmanuel Macron en Israël

Jean-Michel Aphatie axe son édito du jour sur la visite d’Emmanuel Macron à Tel Aviv, en Israël ce mardi 24 octobre. Pour l’éditorialiste, ce voyage censé apaiser la situation explosive au Proche-Orient arrive au plus mauvais moment. Alors que le président de la République avait expliqué au préalable se déplacer sur le sol de l’Etat hébreu seulement si son voyage pouvait être utile, il ne semble y avoir aucune marge de manœuvre liée à une éventuelle médiation dans le conflit israélo-palestinien. Mais après les terribles attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, la majorité des chefs d’Etats occidentaux, tels que Joe Biden ou Rishi Sunak, se sont déplacés à Tel Aviv afin de s’entretenir notamment avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron se doit également d’en faire de même. Les bombardements chaque jour plus intenses sur Gaza semblent écorner l’image d’un Etat qui apparaissait meurtri et dans le deuil suite aux actes barbares du Hamas, Emmanuel Macron prend donc un certain risque en apparaissant aux côtés des dirigeants israéliens.