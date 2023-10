L'édito de Jean-Michel Aphatie : l'A69, un projet controversé

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie tente de comprendre le projet de l'A69, soutenu par Clément Beaune, ministre des Transports et invité de Quotidien. Ce week-end, une mobilisation a eu lieu dans le Tarn afin d'entrainer l’abandon du projet d'autoroute A69 par le gouvernement. Elle a rassemblé plus de 9 500 personnes. Un projet qui ne répond pas à la démarche écologique du pays puisqu'il faut abattre entre 100 à 150 arbres sur 53 km de route, pour gagner 15 à 25 minutes. Alors que 1 200 policiers et gendarmes étaient mobilisés, les forces de l'ordre ont procédé, à la mi-journée, à l'évacuation d'une "zone à défendre" en cours de constitution par les militants. Selon le ministère de l'Intérieur, neuf personnes ont été interpellées. Les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux tirs de mortiers et de projectiles. Quatre gendarmes et deux CRS ont été légèrement blessés.