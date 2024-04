L’édito de Jean Michel Aphatie : l’Allemagne légalise le cannabis, un pari gagnant ?

Dans son édito de ce lundi, Jean-Michel Aphatie revient sur la consommation de cannabis qui n’est désormais plus illégale en Allemagne. Il est désormais en effet possible d’avoir 25 grammes de cannabis sur soi dans les lieux publics ainsi que trois plants chez soi. Une politique diamétralement opposée à celle de la France actuellement avec l’opération d’envergure de Gérald Darmanin visant la répression de la consommation de cannabis appelée « Place nette XXL ». Une politique constante depuis 50 ans et un échec toujours cuisant. Pour le chroniqueur, la légalisation pourrait être intéressante car elle assècherait notamment le marché noir et allègerait le fardeau judiciaire. Mais d’un autre côté, il fait le point sur les aspects négatifs que cela pourrait entraîner comme des problèmes de santé publique conséquents. Reste à se pencher sur le retour d’expérience allemand d’ici quelques années.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie