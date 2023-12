L’édito de Jean-Michel Aphatie : l’attentat de samedi aurait-il pu être évité ?

Jean-Michel Aphatie revient ce lundi dans son premier édito de la semaine sur l’attentat qui a coûté la vie à un touriste allemand ce samedi soir à Paris. Avec une question essentielle : aurait-il pu être évité ? Le chroniqueur met en lumière la réunion organisée dans la foulée par le pouvoir politique français, qui a pourtant connaissance depuis longtemps des données du problème, à savoir la radicalisation et le passage à l’acte imprévisible, notamment. La France, comme de nombreux autres pays européens est confrontée aux difficultés de la radicalisation religieuse. Mais comment contrôler la vie quotidienne d’un si grand nombre de personnes sur le territoire ? Il semble impossible de s’y préparer, et à chaque fois le choc est immense. Jean-Michel Aphatie pointe du doigt la démagogie de Jordan Bardella dans ces circonstances, qui souhaiterait un emprisonnement à vie pour certaines personnes radicalisées. Le chroniqueur met enfin en valeur une dimension peu abordée par l’opinion publique, la coopération des services secrets essentiels à notre sécurité, et qui permet tout de même de déjouer de nombreux attentats chaque année.