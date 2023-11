L’édito de Jean-Michel Aphatie : le droit de se défendre donne-t-il à Israël le droit de se venger ?

Dans son édito de ce lundi, Jean-Michel Aphatie s’interroge sur l’attitude de l’Etat d’Israël actuellement. L’Etat hébreu qui met en avant son droit de défense et de riposte, après les terribles attaques terroristes perpétrées sur son sol le 7 octobre dernier. Mais ces bombardements presque incessants sur Gaza amènent notre chroniqueur à une question : le droit de se défendre donne-t-il à Israël le droit de se venger ? Et ce alors qu’Emmanuel Macron a quelque peu changé de position depuis vendredi soir, appelant sur la BBC Israël à arrêter de tuer « des femmes et des bébés » de Gaza, avant que Benyamin Netanyahou ne réaffirme la sienne. Pour Jean-Michel Aphatie, la position israélienne telle qu’elle est exprimée n’est pas acceptable et contraire au droit international ainsi qu’aux règles humanitaires. Le terme de guerre ne vaut que contre le Hamas, et non contre la population palestinienne. Le terme de démocratie semble également être remis en question.