L’édito de Jean-Michel Aphatie : le droit européen sur le droit des étrangers entrave-t-il trop la souveraineté française ?

Jean-Michel Aphatie axe ce soir son édito sur l’assassinat de Dominique Bernard, professeur de Lettres à Arras. Avec une question principale, ce drame aurait-il pu être évité ? Une question qui nous renvoie au droit de séjour des étrangers en France, alors qu’une nouvelle loi est en préparation et sera votée au Sénat le mois prochain. Alors que la gauche dénonce le nombre de textes en la matière, la droite et le Rassemblement National estiment que le droit européen et la justice européenne ne doivent plus entraver sur la souveraineté du droit français. En ce sens, François Hollande, invité de l’émission ce lundi soir donne son avis sur la loi présentée par Gérald Darmanin censée simplifier les procédures d’expulsion, ainsi que sur les contraintes européennes qui font parfois barrage à notre politique.