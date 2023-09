L’édito de Jean-Michel Aphatie : le gadin politique d’Elisabeth Borne face aux distributeurs d’essence

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie revient sur la décision étonnante prise par Elisabeth Borne au sujet de la vente à perte de l’essence suite à la forte inflation qui touche la France. C’est dans Le Parisien que la Première ministre s’est prêtée à une interview, dans laquelle elle a annoncé que les distributeurs pourront désormais vendre à perte, de manière exceptionnelle. Un message clair envoyé à ces derniers, leur demandant de faire un effort financier Et pour cela, elle a indiqué que la loi datant de 1963 qui interdit la vente à perte sera modifiée, et que le prix du litre d’essence pourrait chuter de 50 centimes. Un calcul qui s’avèrera finalement fantaisiste. Elisabeth Borne se retrouve donc dans une situation délicate et les distributeurs, eux, ont déclaré leur hostilité face à la vente à perte.