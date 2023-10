L'édito de Jean-Michel Aphatie : Marine Le Pen ou comment faire oublier le passé antisémite de son parti

Jean-Michel Aphatie axe ce soir son édito sur le rapport actuel du Rassemblement National au peuple juif de France. Le drame qui a eu lieu en Israël suite aux attaques meurtrières du Hamas sur l’Etat hébreu samedi dernier a provoqué un véritable bouleversement sur l’échiquier politique. Marine Le Pen a vivement pris la défense d’Israël et des Juifs dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, ce qui tranche vivement avec les idéologies d’origines du parti d’extrême droite, à sa naissance en 1972. Un parti qui incluait alors un vieil antisémitisme d’une certaine droite d’avant-guerre, avec comme figure majeure, Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen prend les commandes du Front National en 2011 et change le nom du parti en 2018, en ne manquant pas de se tenir éloignée de l’antisémitisme de son père. Elle qui a semble-t-il pourtant été élevée dans une famille aux idées antisémites. L’antisémitisme du Front National n'a parfois pas semblé la déranger plus que ça, mais cette semaine l’expression de sa solidarité avec la communauté juive restera marquante.