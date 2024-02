L’édito de Jean Michel Aphatie : le retour de François Hollande à l’Elysée ?

Dans son édito de ce jeudi, Jean-Michel Aphatie aborde la prochaine élection présidentielle. Le chroniqueur pense que François Hollande, invité de l’émission, sera l’un des candidats. Et ce pour trois raisons bien précises. La première selon lui, l’ancien président de la République nous aurait laissé sur une mauvaise impression qu’il aimerait pouvoir corriger. La seconde tournerait autour de certains projets que l’ancien Premier secrétaire du Parti socialiste n’a pu mener à bien durant son mandant à la tête de l’Etat. Enfin François Hollande serait le seul « républicain » à tenir debout au sein d’un monde où tout vacille. Niveau sondages, un macroniste semble avoir très peu de chance de succéder à Emmanuel Macron, et Marine Le Pen semble surclasser les autres potentiels candidats. Mais qui pour se dresser face à elle ? Laurent Wauquiez ne semble pas faire le poids, Nicolas Sarkozy se retrouve lui actuellement au cœur d’affaires judiciaires et Jean-Luc Mélenchon est fâché avec tout le monde. Alors, pourquoi pas François Hollande ?

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie