L’édito de Jean-Michel Aphatie : le RN bienvenu à la manifestation contre l'antisémitisme ?

Dans son édito du soir, Jean-Michel Aphatie met en lumière la manifestation contre l'antisémitisme qui aura lieu dimanche 12 novembre à Paris sous l'impulsion de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Et ce alors que l'on assiste à une recrudescence des actes antisémites en France. Le député de Seine-et-Marne a expliqué ne pas refuser la présence du Rassemblement National, à certaines conditions. Jordan Bardella et Marine Le Pen y seront tous deux présents.