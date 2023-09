L’édito de Jean-Michel Aphatie – Les alcooliers plus puissants que la lutte contre l’alcoolisme ?

A L’automne 2022, le ministère de la Santé avait mis en place une campagne de prévention contre les risques et méfaits de l’alcool. Mais depuis le printemps 2023, cette campagne semble avoir disparu des écrans radars, alors que la Coupe du monde de rugby a démarré la semaine dernière en France et que l’alcool coule déjà à flot. Il semblerait que le lobby de l’alcool, des vins, et des spiritueux soit donc plus puissant. Certaines personnalités politiques et différents médias participent, pendant ce temps-là, activement à sa promotion.