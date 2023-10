L’édito de Jean-Michel Aphatie : les attaques en Israël ont refait émerger des grands mots de l’Histoire

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie a souhaité mettre en lumière le champ lexical utilisé depuis les attaques de samedi dernier en Israël. Des mots particulièrement forts tels que « pogrom », « holocauste » ou encore « Shoah » qui renvoient tous aux heures les plus sombres du peuple juif. Le terme « pogrom » renvoie précisément aux pillages et aux meurtres dont ont été victimes les Juifs, dénoncés alors comme complotistes contre le pouvoir, en Russie à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Le pogrom est donc une violence dirigée contre des innocents afin de surmonter ou canaliser certaines tensions au sein de la société. Et le plus célèbre de l’Histoire est celui de la Nuit de Cristal dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, lorsqu’un jeune polonais juif assassine le secrétaire de l’ambassade allemande à Paris à peine deux jours avant. S’en suit une vague de haine contre les Juifs et notamment les incendies criminels de synagogues, mais également des milliers d’assassinats et d’enfermement dans des camps. Le terme « Shoah » renvoie lui au projet politique meurtrier des nazis visant à faire disparaître la culture juive de la Terre en exterminant tous les membres de cette communauté. Pour Jean-Michel Aphatie, l’objectif du Hamas samedi dernier était plus proche du terme de « Shoah ».