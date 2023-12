L’édito de Jean-Michel Aphatie : les différentes facettes du mot « immigration »

Jean-Michel Aphatie En savoir plus sur

Dans son édito de ce jeudi, Jean-Michel Aphatie a choisi de mettre en lumière un mot qui revient en boucle ces derniers jours : « immigration ». En effet, l’échec cuisant du projet de loi « immigration » du gouvernement à l’Assemblée nationale a conduit l’exécutif vers l’une des crises les plus importantes de la présidence d’Emmanuel Macron. Le chroniqueur se recentre dans un premier temps sur la définition première du mot. Il englobe dans ce cas précis des étrangers présents sur le territoire français, qu’ils soient entrés de manière irrégulière et que le gouvernement souhaite renvoyer chez eux, soit certains dans le même cas qui ne respectent pas les lois de la République, soit enfin certains qui respectent les lois et travaillent. Le texte de Gérald Darmanin s’adresse donc à ces personnes-là mais pas du tout aux masses de population qui se déplacent à cause de la faim et de la guerre. Jean-Michel Aphatie explique qu’il faut aider au développement des pays africains, entre autres, et que la réponse à cet immense problème ne peut être que collective. Enfin Jean-Michel Aphatie met en lumière les problématiques autour de l’immigration africaine et musulmane, un choc des cultures et des religions qui est trop souvent pointé du doigt. Il explique que l’immigration et l’insécurité ne peuvent pas être liés uniquement pour cette raison.